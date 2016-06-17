"Вова, будь мужиком, сдавайся": соседи рассказали о мужчине, устроившем из своей квартиры стрельбу по полицейским
В Мариуполе из дома, где забаррикадировался мужчина, устроивший перестрелку с полицейскими, вывели жильцов.
Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua.
По данным издания, пока неизвестно, будут ли правоохранители штурмовать дом, в котором находится мужчина.
Жительница квартиры, расположенной непосредственно над квартирой №22, где забаррикадировался мужчина с гранатой, утверждает, что человека зовут Вова.
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"Да, знаю его, каждое утро с ним здороваемся. Но он не так давно здесь. Это квартира не его - а гражданской жены. Пьет мужик немеряно, - рассказала женщина. - Я, когда все это началось, подошла к квартире и сказала ему сквозь дверь: Вова, будь мужиком, сдавайся. Но он меня не послушал".
Как сообщал УНИАН, в Мариуполе Донецкой области мужчина устроил перестрелку с полицейскими и бросил в них гранату, в результате чего один правоохранитель ранен. Нацполиция проверяет информацию о причастности мужчины к террористическим бандформированиям.