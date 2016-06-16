В Николаеве произошел взрыв в подъезде многоквартирного дома (фото)
20:13, 16 июня 2016Общество
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В Николаеве в подъезде дома №28-Б по ул. Олейника взорвалось неустановленное устройство, в результате взрыва никто не пострадал.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области, взрыв произошел сегодня около 4.00.
С места происшествия изъяты остатки, предположительно, взрывного устройства.
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Следственным отделом Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины "Угроза убийством", санкция которой предусматривает арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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