В Николаеве произошел взрыв в подъезде многоквартирного дома (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области, взрыв произошел сегодня около 4.00.

С места происшествия изъяты остатки, предположительно, взрывного устройства.

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Следственным отделом Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины "Угроза убийством", санкция которой предусматривает арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.