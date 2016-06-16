Онищенко улетел в Ниццу и пока не возвращался – НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Согласно информации, полученной от Государственной пограничной службы, народный депутат Украины Александр Онищенко вылетел на чартерном рейсе в направлении французского города Ницца 14 июня 2016 года в 19:54", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 15:00 16 июня обратно в Украину он не возвращался.

При этом в его комментариях, распространенных СМИ 15 июня во время проведения детективами НАБУ следственных действий в помещении, которое В.Онищенко называет своей приемной, народный избранник заявлял о том, что находится в Украине, и не собирается покидать страну.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала арест и привлечение к ответственности Онищенко, подконтрольные структуры которого реализовывали ряд незаконных схем по реализации природного газа, добытого в результате совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування".

15 июня представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест Онищенко Национальное антикоррупционное бюро передало в Генпрокуратуру. Статьи, которые инкриминируются Онищенко, предусматривают наказание от 7 до 12 лет заключения.