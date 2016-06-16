Парубий поручил регламентному комитету срочно рассмотреть лишение неприкосновенности Онищенко
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал распоряжение относительно безотлагательного рассмотрения регламентным комитетом парламента представления относительно народного депутата из группы «Воля народа» Александра Онищенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
“Уже поступило представление в Верховную Раду относительно привлечения к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Украины Александра Онищенко. И я буквально сейчас подписываю распоряжение на регламентный комитет, чтобы безотлагательно это представление было рассмотрено в регламентном комитете”, - отметил спикер.
Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня, 16 июня, направил на рассмотрение Рады представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил журналистам, что лично принес в парламент это представление.
15 июня Национальное антикоррупционное бюро передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест Онищенко. Вчера в Киеве проходит обыск помещений народного депутата.
Онищенко подозревают в том, что подконтрольные ему структуры реализовывали ряд незаконных схем по реализации природного газа, добытого в результате совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування". В деле фигурирует сумма в 3 миллиарда гривень.