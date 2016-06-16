Парубий поручил регламентному комитету срочно рассмотреть лишение неприкосновенности Онищенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

“Уже поступило представление в Верховную Раду относительно привлечения к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Украины Александра Онищенко. И я буквально сейчас подписываю распоряжение на регламентный комитет, чтобы безотлагательно это представление было рассмотрено в регламентном комитете”, - отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня, 16 июня, направил на рассмотрение Рады представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

Читайте такжеДепутату Онищенко "светит" до 12 лет тюрьмы – НАБУ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил журналистам, что лично принес в парламент это представление.

15 июня Национальное антикоррупционное бюро передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест Онищенко. Вчера в Киеве проходит обыск помещений народного депутата.

Онищенко подозревают в том, что подконтрольные ему структуры реализовывали ряд незаконных схем по реализации природного газа, добытого в результате совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування". В деле фигурирует сумма в 3 миллиарда гривень.