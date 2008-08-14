СБУ не купилась на взятку и похвасталась супертрофеями

Служба безопасности Украины в зоне деятельности Ивано-Франковской таможни разоблачила канал противоправных поставок в Украину устройств специального назначения и эксклюзивной одежды известных мировых брендов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил сотрудник Управления контрразведовательного обеспечения информационной безопасности СБУ Юрий БИЛОУСОВ.

По его словам, 11 августа после завершения таможенного оформления сотрудниками СБУ были задержаны три грузовика, следовавшими с товарами широкого потребления (как отмечалось в декларации, производства Китая) из Италии и Германии.

Во время осмотра одного из транспортных средств были обнаружены значительное количество не внесенных в декларацию радиотехнических устройств, которые нуждаются в специальных разрешениях на перемещение через таможенную границу Украины, в частности, сканирующие радиоэфир приемники, видеорекордеры, видеокамеры, ферроуслокаторы и т. п., а также одежду и обувь известных мировых брендов производства Италии, Франции, Великобритании.

Согласно поданными к таможне сопроводительным документам, стоимость товаров оценивалась в 200 тыс. грн., тогда как, по предварительным выводам специалистов, реальная стоимость товара - свыше 1 млн. долларов.

Как отметил Ю.БИЛОУСОВ, заказчиками груза были определенные киевские бизнес-структуры. СБУ принимает меры для установления заказчиков радиотехнических средств.

В свою очередь, начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО по этому поводу добавила, что во время выявления незадекларированных товаров и устройств сотрудникам ведомства предлагали взятки в достаточно больших размерах для того, чтобы груз проследовал к месту назначения.