Прокуратура просит суд посадить "черного трансплантолога" на 3,5 года
То есть дать полсрока за полпреступления
Государственный обвинитель от имени прокуратуры просит суд лишить свободы на 3,5 года израильского хирурга Михаила ЗИСА, обвиняемого в нарушении закона Украины о трансплантации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на очередном заседании Ворошиловского районного суда Донецка по делу М.ЗИСА государственный обвинитель Людмила ГРАБОВСКАЯ.
«Подсудимый полностью изобличен в преступлении. Его вина доказана по статьям 27, 14 и 143 ч. 5 Уголовного кодекса Украины», – сказала она.
По словам Л.ГРАБОВСКОЙ, М.ЗИСУ вменяется неоконченный состав преступления, согласно ст. 68 УК, наказание за незаконченное преступление не должно превышать половины максимального срока лишения свободы. А так как ст. 143 ч. 5 (Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека) предусматривает максимальный срок 7 лет, то прокуратура просит лишить хирурга свободы на 3,5 года.
Адвокат подсудимого Олег КУРИННЫЙ в ответном слове заявил, что его подсудимый не виновен и попросил вынести оправдательный приговор.
Обвиняемый М.ЗИС в своем последнем слове попросил суд быть объективным. «Ни одного слова правды нет в обвинениях прокурора», – утверждал он.
Как сообщал УНИАН, израильский хирург М.ЗИС был задержан 12 октября 2007 г. в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители. М.ЗИС обвинялся по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другой незаконный договор относительно человека).
4 августа государственный обвинитель по делу М.ЗИСА Людмила ГРАБОВСКАЯ сообщила, что с израильского хирурга снято обвинение в торговле людьми, теперь ему инкриминируется организация преступления – подготовка к незаконной трансплантации. Л.ГРАБОВСКАЯ пояснила, что М.ЗИС «действовал как организатор преступления, совершил приготовление к изъятию у потерпевших путем обмана органов в целях их трансплантации по предварительному сговору с другими лицами, то есть подготовку к трансплантации органов».
11 августа адвокат подсудимого М.ЗИСА О.КУРИННЫЙ заявил, что на очередном заседании Ворошиловского районного суда Донецка по делу М.ЗИСА, обвиняемого в нарушении закона Украины о трансплантации, выступившие со стороны прокуратуры специалисты по трансплантологии подтвердили невиновность подсудимого.