Прокуратура просит суд посадить "черного трансплантолога" на 3,5 года

Государственный обвинитель от имени прокуратуры просит суд лишить свободы на 3,5 года израильского хирурга Михаила ЗИСА, обвиняемого в нарушении закона Украины о трансплантации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на очередном заседании Ворошиловского районного суда Донецка по делу М.ЗИСА государственный обвинитель Людмила ГРАБОВСКАЯ.

«Подсудимый полностью изобличен в преступлении. Его вина доказана по статьям 27, 14 и 143 ч. 5 Уголовного кодекса Украины», – сказала она.

По словам Л.ГРАБОВСКОЙ, М.ЗИСУ вменяется неоконченный состав преступления, согласно ст. 68 УК, наказание за незаконченное преступление не должно превышать половины максимального срока лишения свободы. А так как ст. 143 ч. 5 (Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека) предусматривает максимальный срок 7 лет, то прокуратура просит лишить хирурга свободы на 3,5 года.

Адвокат подсудимого Олег КУРИННЫЙ в ответном слове заявил, что его подсудимый не виновен и попросил вынести оправдательный приговор.

Обвиняемый М.ЗИС в своем последнем слове попросил суд быть объективным. «Ни одного слова правды нет в обвинениях прокурора», – утверждал он.

Как сообщал УНИАН, израильский хирург М.ЗИС был задержан 12 октября 2007 г. в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители. М.ЗИС обвинялся по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другой незаконный договор относительно человека).

4 августа государственный обвинитель по делу М.ЗИСА Людмила ГРАБОВСКАЯ сообщила, что с израильского хирурга снято обвинение в торговле людьми, теперь ему инкриминируется организация преступления – подготовка к незаконной трансплантации. Л.ГРАБОВСКАЯ пояснила, что М.ЗИС «действовал как организатор преступления, совершил приготовление к изъятию у потерпевших путем обмана органов в целях их трансплантации по предварительному сговору с другими лицами, то есть подготовку к трансплантации органов».

11 августа адвокат подсудимого М.ЗИСА О.КУРИННЫЙ заявил, что на очередном заседании Ворошиловского районного суда Донецка по делу М.ЗИСА, обвиняемого в нарушении закона Украины о трансплантации, выступившие со стороны прокуратуры специалисты по трансплантологии подтвердили невиновность подсудимого.