Русский Иван никому не нужен

Россия продолжает демонстрировать свою «гуманность». По крайней мере, так нам преподнесли обмен украинцев Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева на одесских сепаратистов Виталия Диденко и Елену Глищинскую с грудным ребенком. Вот два главных акцента в сообщениях российских СМИ: во-первых, это, якобы, стало возможным благодаря личному вкладу Виктора Медведчука, регулярно мелькающего "без галстука" возле Путина, во-вторых, Россия обменяла одесских журналистов на шпиона (Солошенко) и террориста (Афанасьева). Тут все гладко. Среднестатистический гражданин России очень скептично оценивает объективность и справедливость российской судебной системы. Но есть одно исключение - когда судят граждан Украины. Тут российская Фемида ошибаться не может. Не могут же просто так дать больше 20 лет «убийце российских журналистов» Надежде Савченко?!

Вообще, эта операция по обмену очень похожа на решение Путина начать поставки этой зимой украинского газа из оккупированного Крыма жителям Геническа. Тогда «исходя из гуманитарных соображений», в Кремле заявили об очередном намерении спасти украинцев, однако, как только из-за аномальных морозов стало не хватать газа в российских городах, выяснилось, что обратиться к Путину может только мэр города Украины, у российских градоначальников таких полномочий нет.

Среднестатистический гражданин России очень скептично оценивает объективность и справедливость российской судебной системы

Так и в этой ситуации, в украинских тюрьмах и СИЗО за участие в боях против Украины на Донбассе находятся более сотни граждан РФ. Если верить статистике МИД РФ, это более 130 человек. Российские дипломаты почему-то считают их политзаключенными, которым «предъявлены обвинения в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе». Однако когда заходит дело об обмене, российскую сторону они не интересуют. Действительно, кому нужен, например, механик-водитель российского танка – единственный выживший россиянин в ходе танковой атаки на украинские позиции. Что от него ждать? Он же скажет, что украинцы страшные и беспощадные воины, защищающие свою страну, а не какие-то «каратели-фашисты-бандеровцы». От таких публичных рассказов число желающих строить «русский мир» в Украине может сильно поубавиться. Опасно для жизни!

История обмена одних граждан Украины на других граждан Украины – это что новое и непонятное для нашей страны

С медийной точки зрения «одесские журналисты» намного более выгодны. Их можно водить по эфирам российских ТВ-шоу, они будут очень складно рассказывать о нарушениях прав человека в Украине и ужасах в украинских тюрьмах. Тем более, что есть запрос на новые лица. Уж слишком приелись российскому телезрителю «говорящие головы» на украинские темы. Понятно, что места не столь отдаленные в Украине не курорт, они могут быть переполнены и недостаточно вентилируемы. Однако новым гостям российской столицы стоило было обратиться к своим бывшим соотечественникам, они бы рассказали, что все познаётся в сравнении. От рассказов Станислава Клыха и Николая Карпюка о пытках в российских СИЗО волосы становятся дыбом.

История обмена одних граждан Украины на других граждан Украины – это что новое и непонятное для нашей страны. У России в таких операциях опыта намного больше. Достаточно вспомнить обмен 10 российских шпионов в 2010 году на четырёх российских граждан, работавших в интересах США.