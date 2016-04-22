У Лаврова признали 130 россиян, воюющих на стороне боевиков на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Совета федерации уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«По нашим данным, более 100 человек сейчас российских граждан находятся в тюрьмах (в Украине - УНИАН). Более 130 российским гражданам предъявлены обвинения по политическим статьям в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе», - сказал Долгов.

В то же время он заявил, что нет точных данных, сколько россиян находятся в украинских СИЗО и тюрьмах. «Есть разные оценки, но, к сожалению, проверить это очень трудно, потому что работа наших дипломатических и консульских сотрудников в Украине крайне затруднена отсутствием кооперабельности со стороны украинских властей», - сказал Долгов.

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Как сообщал УНИАН, 18 апреля один из бывших главарей российских террористов Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Россия бросила боевиков из числа граждан РФ, задержанных на Донбассе украинскими силовиками.

«Лукавое и лицемерное непризнание российской властью участия русских людей в этой войне стало визитной карточкой, начиная с заключения Минского соглашения - Минска-1 и Минска-2. Соответственно, русские люди, которые оказались в плену или оказались политзаключёнными только потому, что боролись за воссоединение Украины с РФ, Новороссии с РФ, они все оказались брошенными», - сказал боевик.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Украине «пропадают без вести» россияне, приезжающие «навестить своих родственников».