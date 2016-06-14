СМИ узнали о назначении нового прокурора Львовской области
17:08, 14 июня 2016Общество
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Прокуратуру Львовской области возглавит Юрий Квяткивский, который до сих пор занимал должность прокурора Луганской области.
Представление нового прокурора ожидают уже в ближайшие дни / io.ua
Об этом 14 июня сообщает ZIK со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, представление нового прокурора ожидают уже в ближайшие дни.
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Отмечается, что в пресс-службе прокуратуры Львовской области пока официально не подтверждают информацию о назначении нового прокурора области.
Как извсетно, 31 марта активисты сорвали представление прокурора Львовской области Виталия Мякишева.
Впоследствии активисты устроили "люстрацию" прокурору Львовщины.
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