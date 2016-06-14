СМИ узнали о назначении нового прокурора Львовской области

Об этом 14 июня сообщает ZIK со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, представление нового прокурора ожидают уже в ближайшие дни.

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Отмечается, что в пресс-службе прокуратуры Львовской области пока официально не подтверждают информацию о назначении нового прокурора области.

Как извсетно, 31 марта активисты сорвали представление прокурора Львовской области Виталия Мякишева.

Впоследствии активисты устроили "люстрацию" прокурору Львовщины.