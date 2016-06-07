Генпрокурор Луценко назначил себе заместителей (фото)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Также приказом генерального прокурора на должность заместителя главы ГПУ назначили Евгения Енина.

Отмечается, что Сторожук занимал должность старшего юрисконсульта, был председателем Государственной исполнительной службы Украины, а с ноября 2014 года - депутатом Верховной Рады Украины восьмого созыва от "Народного Фронта".

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В свою очередь Енин работал на должностях оперативного состава Главного управления разведки СБ Украины и Службы внешней разведки Украины; занимал должности третьего, второго секретаря Посольства Украины в Республике Молдова; работал вторым и первым секретарем VI Территориального департамента МИД Украины; был на должности начальника отдела Румынии, Молдовы и Балкан Первого Европейского департамента МИД Украины; занимал должность советника, советника-посланника посольства Украины в Итальянской Республике.