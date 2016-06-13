В Эстонии во время поисков старых снарядов нашли контейнер с ураном (фото)

Об этом сообщает издание Delfi.

Находка была сделана с помощью металлоискателя во время поисков старых снарядов. Обнаруженое радиоактивное вещество оказалось ураном.

Полиция безопасности Эстонии была проинформирована о находке.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, сообщение о находке поступило в 00:57 в ночь на понедельник. Был обнаружен металлический цилиндр, который был доставлен на экспертизу. Находка предположительно относится к советским временам.

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"Специалисты особой химической службы спасательного департамента с помощью измерительных приборов и рентгена установили, что капсула содержит изотоп урана. Но, поскольку она надежно закрыта, а излучение из нее минимально и не представляет реальной опасности, было решено не открывать ее" , - заявили в спасательном департаменте.

Обнаруженный контейнер с радиоактивным веществом забетонируют и будут хранить в предназначенном для этого месте.