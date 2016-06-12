Пограничники задержали гражданина Германии, пытавшегося вывезти из Украины крупную партию антиквариата

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, антиквариат был обнаружен вчера вечером на границе с Польшей в пункте пропуска «Ягодин» во время погранично-таможенного контроля в автомобиле, который прибыл на полосу «зеленый кордон» на выезд из Украины.

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В ходе дополнительного, по инициативе пограничников, осмотра в иномарке «Рено», в которой ехал гражданин Германии, было выявлено 8 старинных картин, 29 учебников (XVIII-XX века), деревянную статуэтку, подсвечник, портсигар и чернильницу из камня.

После составления соответствующих протоколов об админправонарушении гражданина Германии, транспортное средство и обнаруженные вещи, которые могут представлять культурную и историческую ценность, для проведения дальнейших следственных действий передали сотрудникам СБУ.