Во время Марша равенства охранять порядок будут 6 тысяч полицейских - Деканоидзе

Об этом сообщила руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе. "6 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность во время Марша равенства. Будут специальные фильтрационные пункты. И я хочу обратится к нашим гражданам и журналистам конечно, чтобы сделать все, чтобы не мешать работе полиции", - заявила Деканоидзе.

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При этом она отметила, что из 6 тыс. - 350 патрульных, около тысячи – бойцы Национальной гвардии и личный состав Главного управления Нацполиции Киева.

Деканоидзе напомнила, что обязанность полиции - защитить каждого человека.

Вместе с тем она прокомментировала "фейковую" информацию, которая распространяется в социальных сетях о том, что якобы полицейские массово отказываются выполнять свои обязанности во время Марша равенства.

"Сразу заявляю, что такого нет. Каждый полицейский, который принял присягу, понимает, осознает свою ответственность, и это наша работа, каждодневная работа - защищать наших граждан", - сказала глава Нацполиции.

Также она сообщила, что полиция разработала план действий правоохранителей от начала Марша равенства и до его окончания, когда люди начнут расходиться.

"У нас проработаны все детали, и полиция будет задействована везде: около метро, на улицах, где будет проходить марш", - сказала Деканоидзе, высказав уверенность, что действия полиции будут эффективными.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в столице пройдет традиционный Марш равенства - мирное шествие в защиту прав человека, в частности права на мирные собрания, а также против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества.

Акция начнется в 10.0 от главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В мероприятии примут участие представители дипломатических миссий, активисты, общественность.