В Киеве проходит Марш равенства, который будут охранять 6 тысяч полицейских (видео)

Сегодня, 12 июня, в центре Киева проходит «Марш Равенства КиевПрайд-2016». Участники Марша равенства собираются возле Национального университета им. Т.Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас здесь собралось уже около 300 человек. По периметру их сбора разместились значительные силы правоохранителей, проходит проверка участников акции через металлических рамки.

В то же время на территории, где собираются участники, уже произошли провокации. В частности, мужчина выхватил у одного из участников флаг Украины, чтобы тот «его не позорил». Этого мужчину правоохранители вывели за периметр сбора.

Рядом с участниками акции находится небольшая группа людей, которые выступают против Марша, подчеркивая свою позицию за традиционные пары между мужчиной и женщиной.

Среди участников акции есть, в частности, посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат и евродепутаты, в том числе председатель фракции «Зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс, а также народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

Поддержать Марш равенства вышли также другие граждане.

Часть участников акции держат флаги ЛГБТ-сообщества. Некоторые завернулись в них. Также они держат плакаты с лозунгами, смысл которых - любовь является правом человека, а также «Права ЛГБТ=права человека».

Во главе колонны, которая формируется для Марша, играют барабанщицы в масках.

На данный момент основные подъезды к месту, где будет проходить марш, перекрыты полицией, закрыта на выход станция метро Площадь Льва Толстого.

В полиции сообщают, что движение в центральной части Киева будет ограничено с 6 часов утра до 12 часов.

Напомним, председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что полиция будет очень жестко защищать «Марш равенства», его будут охранять 6 тысяч полицейских.

Представители движения ОУН Николая Коханивского пообещали сорвать ЛГБТ-марш в Киеве, запланированный на 12 июня. В частности, Оуновцы собираются сделать с марша «кровавую кашу».

Вместе с тем, американский Конгресс призвал украинскую власть создать безопасные условия для проведения июньского ЛГБТ-прайда в Киеве.