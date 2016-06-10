На Днепропетровщине определили результаты конкурса на эскиз памятника воинам АТО (фото)

Об этом сообщило интернет-издание павлоград.dp.ua.

На последнем этапе комиссия выбирала один из трех вариантов памятного знака. Большинство членов комиссии проголосовали за памятный знак, который представляет собой продолжение того ансамбля, который есть на Аллее Славы.

Это будет две серые стелы, на которых расположен барельеф, изображающий солдат разных родов войск, которые принимали участие в АТО.

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Напротив этих стел (там, где сейчас установлен белый камень с табличкой о будущем памятнике) установят трехгранную скульптуру, устремленную вверх. Обе части ансамбля украсят национальные символы.

По словам и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства Елены Бондаренко, результаты конкурса должна утвердить сессия городского совета. После этого над эскизами продолжат работу архитекторы, сметчики и другие специалисты.