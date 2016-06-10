В Днепре поймали двух полицейских-наркодилеров

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что в мае 2016 года работники полиции, действуя умышленно по предварительному сговору, незаконно хранили наркотическое средство (марихуану) с целью дальнейшей реализации.

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С целью дальнейшей реализации злоумышленники поместили наркотики в полиэтиленовом свертке на обочину тротуара возле одного из магазинов в городе, где они и были изъяты следователями прокуратуры области совместно с УВБ в Днепропетровской области ДВБ ЧП Украины.

Сейчас полицейским сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.