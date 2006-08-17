Клюев заявляет о сложной обстановке в ТЭК

Вице-премьер Андрей Клюев характеризует обстановку, сложившуюся в ТЭК, как сложную. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего совещания, посвященного вопросам подготовки к зиме предприятий ТЭК. Помимо роста количества аварий, А.Клюев отметил также тот факт, что на складах находится более 2,1 млн т угля, и наблюдается тенденция к его сжиганию. Кроме того, существует дефицит природного газа (около 8 млрд куб. м), а также сложности с обеспечением дальнейших поставок газа и с их оплатой.

В то же время, вице-премьер отметил, что до конца года будут решены вопросы проведения ремонтных работ на электростанциях и обеспечения до 15 ноября дополнительных поставок угля в объеме около 1,5 млн т. По его словам, до конца года будут также внесены изменения в бюджет 2006 г. и бюджетную резолюцию 2007 г. и решен вопрос ремонта ТЭС в 2007 г.

РБК