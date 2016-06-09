Жители Горишних Плавней предлагают новое название города

В бывшем Комсомольске 8 июня состоялись общественные слушания, на которых около 70% присутствующих проголосовали на переименование города в Святониколаевск. Об этом сообщает "Світанок Полтавщини".

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При этом горожане отвергли предложенное Украинским институтом национальной памяти и утвержденное Верховной Радой название Горишние Плавни.

17 сентября минувшего года в Комсомольске уже проводились общественные слушания о переименовании города в исполнение закона о декоммунизации. В тот раз 98% участников обсуждения выступили за сохранение старого названия.

Избранное горожанами название станет официальным, если его одобрит Верховная Рада. Городская власть при содействии ряда народных депутатов планирует убедить руководство парламента в необходимости вынесения вопроса о переименовании Комсомольска на повторное рассмотрение. Однако до этого избранное горожанами название должно пройти экспертизу на соответствие историко-географическому контексту.

Напомним, решение парламента о переименовании Комсомольска в Горишние Плавни от 19 мая вступило в силу 3 июня. В тот же день Дмитрий Быков подписал иск в Высший административный суд Украины о признании постановления №4085 в части переименования Комсомольска недействительным.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада в рамках декоммунизации переименовала Комсомольск в Горишни Плавни. «За» принятие доработанного проекта постановления №4085 проголосовали 249 депутатов.

В Комсомольске прошел стихийный митинг против переименования города в Горишни плавни, в котором приняли участие около 300 человек. После переговоров митингующих с представителями городской администрации, было принято решение о проведении в Комсомольске 28 мая в 11:00 общегородского собрания у мэрии города, на котором будет обсужден вопрос о переименовании.