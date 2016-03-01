Комсомольский горсовет просит руководство Украины не переименовывать город

Как передает корреспондент УНИАН, обращение к президенту Петру Порошенко и Верховной Раде с просьбой отказаться от планов переименовать город Комсомольск в Горишние Плавни депутаты горсовета приняли сегодня на внеочередной сессии.

Как сообщил мэр города Дмитрий Быков, горожане в ходе опросов в основном настаивают на сохранении названия города.

"Предложенное новое название города не имеет никакого отношения к нашему городу и месту, где расположен Комсомольск. Это не историческое название города. Любая историческая неправда спустя годы закончится ложью. город был и будет Комсомольском" - заявил Быков.

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Ранее депутаты горсовета предлагали оставить старое название Комсомольск, но с новым толкованием: "КОлектив Молодих СОціально МОтивованих Людей - Справжніх Козаків".

Справка УНИАН. 17 февраля новое название для Комсомольска - Горишние Плавни - в рамках выполнения закона о декоммунизации утвердил профильный комитет Верховной Рады по вопросам региональной политики и местного самоуправления.

О том, что парламент собирается переименовать Комсомольск в Горишние Плавни, писал также директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятович на своей странице в Facebook.

Среди других вариантов названия города были Днепровск, Надднепровск, Земледар, Борисфен и др.