Нефтепровод, проходящий через Грузию, продолжит работу

Прокачка нефти по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" (БТД) из-за грузино-осетинского военного конфликта прекращена не будет, сообщает Reuters со ссылкой на заявление оператора БТД, турецкой компании Botas.

По нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" ежедневно транспортируется миллион баррелей нефти. По нему производится транспортировка нефти из Закавказья в Европу. Протяженность БТД составляет 1774 километра, из которых около 1076 километров проложено по турецкой территории. Крупнейшими акционерами трубопровода являются британская нефтяная компания BP и Государственная нефтяная компания Азербайджана.

Поставки нефти по трубопроводу будут возобновлены сразу после завершения ремонтных работ на турецком участке, поврежденном взрывом и пожаром. По оценке Botas, ремонт продлится около 15 дней.

Взрыв, уничтоживший часть секции нефтепровода БТД в провинции Эрзинджан, произошел в ночь на 6 августа и послужил причиной пожара, который был потушен 11 августа. Ответственность за взрыв взяли на себя курдские повстанцы, однако правительство Турции их вину отрицает. Точные причины будут названы лишь после проведения экспертизы, сообщает Лента.ру.