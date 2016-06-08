У Путина отреагировали на сообщения о приостановке финансирования строительства Керченского моста

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве.

"Я не могу точно вам сказать, все-таки это вопросы, которые регулирует правительство. Безусловно, вопросы нужно адресовывать туда. Я просто не располагаю информацией, есть ли там проблемы", - отметил Песков.

"Безусловно, этот проект является одним из приоритетных. Этот проект, безусловно, находится в сфере внимания главы государства. Он держит это под контролем и интересуется, как продвигается работа", - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков заявил, что "даже если шероховатости имеют место, нет сомнения, что они будут урегулированы в самое ближайшее время".

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Как сообщал УНИАН, российское издание Forbes сегодня сообщило, что приостановлено финансирование строительства Керченского моста. Об этом говорится в письме гендиректора компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга Андрея Кириленко на имя первого заместителя министра транспорта Евгения Дитриха и главы Росавтодора Романа Старовойта.

По данным издания, последний раз деньги на строительство компании перечисляли в декабре прошлого года. Выплата в 65,4 млрд рублей, запланированная на этот год, «зависла» из-за затянувшейся бюрократической процедуры. Аванс израсходован, а на стройплощадке не хватает оборудования.

Кириленко отмечает, что причина задержки оплаты - в «особенностях банковского и планируемого казначейского сопровождения» и просит решить проблему. По его словам, «Стройгазмонтаж» уже задействовал в строительстве более 150 компаний, 2 тыс. 200 строителей и больше чем 220 единиц техники, но сейчас собственные ресурсы компании «полностью исчерпаны».

«Ситуация находится под контролем», - уверен представитель Росавтодора.

По его словам, «все необходимые решения приняты и направлены в Минтранс. Какие-либо проблемы с финансированием строительства моста через Керченский пролив исключены».

Керченский мост должен связать оккупированный Крым и материковую Россию, открыть рабочее движение планируют в декабре 2018 года, окончательная сдача объекта намечена на июнь 2019-го. Строительство моста длиной 19 км будет стоить бюджету 228,3 млрд руб. Сопоставимых по протяженности и цене объектов в России прежде не строили.