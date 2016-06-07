В Луганской области судят заочно "министра внутренних дел" "ЛНР"

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, он обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения конституционного строя), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодексу Украины.

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В настоящее время обвиняемый скрывается от органов предварительного расследования и суда, находясь на территории Луганской области, которая временно не подконтрольна украинским властям, что делает невозможным осуществление уголовного производства в общем порядке.

Учитывая изложенное, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 323 УПК Украины, предусмотрено осуществление судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого при обязательном участии защитника.

Поддержка государственного обвинения осуществляется прокуратурой Луганской области.

По совокупности уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.