В Одессе "Правый сектор" заблокировал суд из-за решения по россиянину-фигуранту "дела 2 мая" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд удовлетворил жалобу Мефедова на решение Киевского районного суда Одессы, который 29 мая вынес вердикт о его аресте.

Апелляционный суд, в частности, решил, что прокуратура не предоставила достаточные обоснования того, что Мефедов угрожал свидетелю дела о беспорядках 2 мая.

Когда суд объявил о своем решении, находившиеся в заде заседаний представители патриотических организаций начали скандировать: «Позор!» и обвинили судей в «пособничестве террористам». Они также вступили в словесную перепалку с обвиняемым, находящимся за специализированным ограждением. Последний, в свою очередь, обвинил проукраинских активистов в случившемся 2 мая.

Активисты, которых в зале было порядка 40-50 человек, заблокировали помещение, заявив, что не позволят россиянину выйти на свободу.

Как сообщили в региональной организации «Правого сектора», сейчас объявлена «полная мобилизация».

«В зале заседаний находятся патриоты вместе с освобожденным террористом и судейской коллегией, которая постановила освободить Мефедова», - заявили в организации, добавив, что между активистами и правоохранителями происходят столкновения.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Малиновский районный суд Одессы изменил меру пресечения подозреваемому в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года гражданину России Мефедову – с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. После оглашения этого решения представители патриотических организаций заблокировали здание суда. В тот же день, 27 мая, Мефедов был задержан по другому обвинению - по ч. 2 ст. 129 (угроза убийством). Его поместили в ИВС.

29 мая Киевский районный суд Одессы взял Мефедова под стражу на 2 месяца без права внесения залога. По данным следствия, 26 мая, то есть, накануне вынесения решения Малиновского райсуда о смягчении меры пресечения, подозреваемый с помощью мессенджера Viber прислал свидетелю по делу сообщение с угрозами: «...Хохол, я тебе обещал, что завалю, а ты мне не верил. Завтра мне изменят меру пресечения, и я выйду на свободу, жди в гости....».

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По факту вынесения неправосудных решений (ч. 1 ст. 375 УК Украины) коллегией судей Малиновского районного суда прокуратура Одесской области открыла уголовное производство. В ведомстве отметили, что судьи райсуда в процессе ведения производства по факту событий 2 мая 2014 года, рассматривая ходатайство прокурора о продлении сроков содержания под стражей фигурантам, «принимали незаконные решения и в нарушение процессуальных норм фактически избрали новую меру пресечения».

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.