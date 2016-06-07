В Одессе полицейские задержали мужчину, в автомобиле которого найден арсенал оружия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, днем 6 июня на улице Гайдара патрульные остановили автомобиль Skoda Fabia за нарушение ПДД, а именно - отсутствие номерного знака.

«Когда патрульные подошли к водителю, чтобы проверить документы, мужчина отреагировал агрессивно. Во время общения инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения», - отметили в пресс-службе.

На место вызвали следственно-оперативную группу и провели обыск автомобиля. В результате нашли пакет с неизвестным веществом растительного происхождения, два пистолета, патроны для травматического оружия, балаклаву, несколько ножей и газовый баллончик, а также несколько мобильных телефонов и мужских барсеток.

«Подозреваемого доставили в отделение полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств», - добавили в пресс-службе.