В Одессе полицейские задержали мужчину, в автомобиле которого найден арсенал оружия
В Малиновском районе Одессы правоохранители задержали мужчину, в автомобиле которого обнаружен арсенал оружия.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, днем 6 июня на улице Гайдара патрульные остановили автомобиль Skoda Fabia за нарушение ПДД, а именно - отсутствие номерного знака.
«Когда патрульные подошли к водителю, чтобы проверить документы, мужчина отреагировал агрессивно. Во время общения инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения», - отметили в пресс-службе.
На место вызвали следственно-оперативную группу и провели обыск автомобиля. В результате нашли пакет с неизвестным веществом растительного происхождения, два пистолета, патроны для травматического оружия, балаклаву, несколько ножей и газовый баллончик, а также несколько мобильных телефонов и мужских барсеток.
«Подозреваемого доставили в отделение полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств», - добавили в пресс-службе.