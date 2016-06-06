В Киеве внепланово проверяют СИЗО СБУ из-за заявления помощника генсека ООН о пытках (фото)

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

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"Прямо сейчас - внеплановая проверка СИЗО СБУ. Генпрокурор Юрий Луценко пригласил омбудсмена Валерию Лутковскую и председателя СБУ Василия Грицака проверить один из следственных изоляторов в ответ на заявление помощника генерального секретаря ООН по правам человека Ивана Шимоновича о случаях пыток в Украине как со стороны сепаратистов, так и СБУ", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Шимонович на брифинге в Киеве во время представления 14-го доклада Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине заявил о сотнях случаев совершения пыток как на временно оккупированной территории Украины, так и на контролируемой украинской властью.

"Что касается точных цифр... могу сказать, что мы задокументировали обвинения о сотнях случаев пыток", - отметил Шимонович.

По его словам, речь идет о случаях на территории, которая контролируется вооруженными боевиками, но также и об определенных случаях, произошедших на территории, контролируемой правительством Украины.