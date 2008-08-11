В Украине зафиксирован рекордный рост поступлений от кинопроката

В июле в Украине зафиксирован рекордный рост (на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) поступлений от кинопроката.

Согласно информации, обнародованной российским журналом «Кинобизнес сегодня», общая сумма поступлений от кинопроката за четыре викенда июля этого года в Украине составила 4 млн. 280 тыс. долларов, что на 1 млн. 163 тыс. долларов или на 16% больше, чем за июль прошлого года.

Как пишет издание, лидерами проката в Украине в июле стали фильмы «Хенкок» (1 млн. 365 долларов), “WALL-E” (1 млн. 224 тыс. долларов), «Хеллбой-2: Золотая армия» (1 млн. долларов).

Как сообщал УНИАН, ранее некоторые кинопрокатчики сообщали о будто бы снижении денежных поступлений после декабрьского решения Конституционного Суда Украины об обязательном переводе всех иностранных фильмов на украинский язык.

В то же время, согласно данным Международной ассоциации производителей и дистрибьюторов фильмов Motion Picture Association (MPA), поступления от кинопроката в Украине за январь - июнь 2008 года увеличились на 6,3 млн. грн. или на 4% - до 151,5 млн. грн.