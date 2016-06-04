На свалке возле Львова продолжаются поиски пропавшего коммунальщика

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с начала проведения работ уже пересыпано 48 657 куб. м мусора.

Обследована площадь около 12 072 кв. м. Для укрепления дамбы уложено 4 544 мешка с песком.

Координацию работ осуществляет штаб во главе с начальником Главного управления ГСЧС во Львовской области.

Читайте такжеСБУ открыла уголовное производство по факту пожара на Грибовичской свалке

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке возник масштабный пожар. После окончания тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия «Збиранка».

31 мая троих спасателей нашли мертвыми.

Следственным отделом управления Службы безопасности Украины во Львовской области 3 июня открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на Львовском полигоне переработки твердых бытовых отходов в селе Большие Грибовичи Жолковского района.

Как отмечается в сообщении, основанием для открытия уголовного производства стало заявление львовянина, активиста одной из общественных организаций, который просит спецслужбу расследовать предпосылки возникновения пожара на Грибовичской свалке, к которому, по его информации, могут быть причастны служебные лица органов местного самоуправления.