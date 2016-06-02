ЕСПЧ обязал Украину выплатить газете "Вечерние вести" 4,5 тысячи евро из-за критической статьи времен Януковича

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее письменное решение ЕСПЧ обнародовал сегодня.

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В частности суд установил нарушение статьи 10 (свобода выражения мысли) Хартии основных прав Европейского Союза и обязал государство выплатить компании-учредителю газеты «Вечерние вести» 4,5 тыс. евро компенсации.

Жалоба в ЕСПЧ касалась судебного решения от 2007 года, вынесенного в Украине по жалобе бывшего пресс-секретаря на то время премьер-министра Виктора Януковича Анны Герман на критическую публикацию в газете «Вечерние вести».

В 2007 году Герман подала иск к редакционной компании одной из общенациональных ежедневных газет «Вечерние вести». Компания-заявитель в ЕСПЧ - Институт экономических реформ - является редакционным органом газеты. В мае 2007 года «Вечерние вести» опубликовали критическую статью о Герман. В то время газета была тесно связана с партией «Батькивщина», возглавляемой Юлией Тимошенко.

В июле 2007 года Герман подала иск о клевете против компании-заявителя и автора статьи. В декабре того же года суд первой инстанции вынес решение в ее пользу на том основании, что в некоторых заявлениях, сделанных в статье относительно квартиры Герман в Киеве, якобы содержались ложные утверждения, негативные и оскорбительные для Герман.

В соответствии с толкованием судом некоторых утверждений в статье, автор материала предполагал, что Герман поддерживала Януковича только потому, что хотела стать народным депутатом и получить квартиру в Киеве. Суд тогда установил, что Герман не просила и не получила квартиру как народный депутат Украины.

Согласно решению суда, компания-заявитель должна была опровергнуть утверждения, изложенные в статье, и выплатить Герман 1,7 тыс. грн (на то время около 300 евро) в качестве компенсации. Впоследствии это решение было оставлено в силе судами высших инстанций.

Ссылаясь на статью 10 (свобода выражения мысли) Хартии основных прав Евросоюза, компания-заявитель подала иск в ЕСПЧ, утверждая, что газетная статья была сатирическим выражением точки зрения автора о том, что побудило Герман сменить политическую ориентацию, и не была направлена на распространение ложной информации о пресс-секретаре Януковича.