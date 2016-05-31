Москаль о "черной кассе" Партии регионов: Ющенко сдал власть Януковичу за $1 миллиард

Об этом Москаль сообщил на своем сайте.

"Что мы ищем в "черной кассе" "Партии регионов" на два миллиарда долларов, если почти один миллиард забрали за сдачу власти Януковичу бывший президент Украины Ющенко и его главы администраций Балога и Ульянченко?" – выразил возмущение глава Закарпатской ОГА.

По его словам, это всем хорошо известно. Кроме того, он назвал аферой всеукраинского масштаба "Лікарню майбутнього", которую так и не построили.

"Неужели трудно поднять материалы, когда Виктор Ющенко и его жена Екатерина создали фонд "Украина 3000" и в прямых эфирах устраивали телемарафоны, собирая средства для строительства детской "Лікарні майбутнього".... В результате деньги из фонда украли, никакой больницы никто не собирался строить и не построил", - напомнил Москаль.

Также он добавил, что еще при Януковиче лично направлял все материалы в Генеральную прокуратуру. Глава Закарпатской ОГА возмутился, почему "Лікарнею майбутнього" не занимается Национальное антикоррупционное бюро.

"Любое антикоррупционное бюро начинает свою работу с высшего руководства государства, поэтому я предлагаю начать с экс-президента Украины Виктора Ющенко. А от него ниточки потянутся и к "черной кассе" Партии регионов, и к коррупционным схемам, по которым он сдал власть Януковичу", - подытожил Москаль.

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Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко представил материалы, согласно которым затраты Партии регионов на политику и взятки только за второе полугодие 2012 года составили более 66 млн долларов.

Лещенко отметил, что в 2012 году Партия регионов также финансировала партию "Наша Украина" и Коммунистическую партию.

"Это деньги на политику, деньги на взятки, народным депутатам из других фракций. Это деньги за голосование депутатами других фракций в интересах Партии регионов. Это деньги, которые были выплачены третьим силам, и самое интересное - из тех сил, которые есть в наших документах, это партия «Наша Украина» и Коммунистическая партия", - заявил Лещенко, допустив, что в других массивах материалов есть упоминания о других партиях.

Ранее бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Трепак рассказал о "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на сумму почти 2 млрд долларов.

30 мая НАБУ начало расследование на основании материалов, переданных Трепаком.