В Днепропетровской области из-за аварии более 30 тысяч человек остались без газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации сообщает 112 Украина.

Авария произошла на газопроводе, который питает Першотравенск и окрестные селения в результате работ компании ДТЭК. Во время подготовки к добыче угля произошел оползень, который привел к разгерметизации газовой трубы.

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Чтобы решить проблему, нужно построить обходной газопровод протяженностью 3,2 км. Стоимость работ - около 10 млн грн. Днепропетровская ОГА призвала ДТЭК выделить эти средства и немедленно начать строительство.

Длина нового участка газопровода - 3,2 км, ее должны проложить в обход поврежденной трубы. По оптимистическому прогнозу, работы выполнят за 3-4 недели с начала финансирования.