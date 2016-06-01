Полиция собралась уничтожить 11 тысяч изъятых в Одессе контрафактных велосипедов

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, более 11 тыс. контрафактных велосипедов «будут реализованы в установленном законом порядке».

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«Представитель одного из крупных предприятий, обратился в полицию с заявлением, о том, что на территории города находится поддельная продукция его фирмы», - отметили в отделе. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины.

В рамках расследования уголовного производства было доказано, что продукция, ввезенная под логотипом торговой марки Azimut, является контрафактной и нарушает авторские права фирмы, которая производит товар.

«Поэтому, согласно решению Приморского суда Одессы, указанные велосипеды будут разукомплектованы, детали велосипедов, на которых есть маркировка с логотипом фирмы, будут уничтожены, другая часть продукции будет реализована в доход государства в размере 614 795 грн», - заявили в главке.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, торговая марка Azimut, зарегистрирована в Украине. В то же время, источник затруднился ответить, где именно производятся велосипеды данной торговой марки.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Приморский районный суд Одессы разрешил полиции переработать на запчасти с последующей продажей 11,4 тыс. китайских контрафактных велосипедов стоимостью свыше 17 млн грн.

17 мая в полицию поступило заявление директора ООО «Агро ЛТД» - владельца торговой марки Azimut - о факте поставки неустановленными лицами из Китая в Одесский морской торговый порт контрафактного товара велосипедов с незаконным использованием указанной торговой марки.