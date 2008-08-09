Европа «целенаправленно вымывает» трудовой потенциал из Украины

Страны Европейского Союза ведут целенаправленную политику “вымывания» трудового потенциала из Украины.

Об этом заявил в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» директор Государственной службы занятости Украины Владимир ГАЛИЦКИЙ.

«Я неоднократно говорил, что сегодня страны Евросоюза ведут целенаправленную политику на вымывание трудового потенциала из Украины под красивыми лозунгами «либерализация», «демократизация», «глобализация», - заявил В.ГАЛИЦКИЙ.

Он обратил внимание, что в Испании, Португалии, Италии, где традиционно много украинских трудовых мигрантов, упрощен режим их легализации.

«По оценкам экспертов, сегодня за рубежом работают от 2,5 до 7 миллионов наших граждан. Я лично думаю, что эта цифра колеблется в пределах 2,5 - 3,5 миллионов», - подчеркнул он.

Вместе с тем эксперт отметил, что трудовую миграцию в страны ЕС нельзя считать чисто украинской проблемой. По его словам, такие же процессы произошли в Польше и в странах Прибалтики.