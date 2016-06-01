Кабмин создал оргкомитет по проведению "Евровидения-2017"
19:16, 01 июня 2016Общество
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Кабинет министров Украины образовал организационный комитет по проведению в Украине песенного конкурса "Евровидение-2017". Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства по предложению Министерства культуры.
Окончательный перечень участников оргкомитета сейчас согласовывается / Фото wikimedia.org
Как подчеркнул министр культуры Евгений Нищук, окончательный перечень участников оргкомитета сейчас согласовывается. В этой связи глава правительства предложил ввести в состав оргкомитета вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко.
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Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся 14 мая в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.
Следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.
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