Кабмин создал оргкомитет по проведению "Евровидения-2017"

Как подчеркнул министр культуры Евгений Нищук, окончательный перечень участников оргкомитета сейчас согласовывается. В этой связи глава правительства предложил ввести в состав оргкомитета вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко.

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Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся 14 мая в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.