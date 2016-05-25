Евровидение-2017 в Украине: Гройсман готов возглавить оргкомитет по подготовке конкурса
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о готовности возглавить организационный комитет по подготовке в Украине песенного конкурса Евровидение-2017
Об этом он сказал сегодня на совещании по вопросу проведения Евровидения-2017, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Кабмина.
В частности, премьер-министр поручил Министерству культуры Украины внести предложения по формированию организационного комитета. "Наша задача - быстро определить план действий и место проведения конкурса", - заявил он.
При этом Гройсман выразил готовность возглавить организационный комитет. "Я готов как премьер-министр стать председателем, сопредседателем этого комитета для того, чтобы очень четко определить, что все будет максимально быстро, качественно, сбалансированно и на высоком уровне", - отметил он.
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Премьер отверг возможность передачи права на проведение "Евровидения-2017" другой стране.
"Позиция правительства Украины заключается в том, что Евровидение будет проведено в Украине. Здесь нет никаких дискуссий по этому поводу. Наша задача, чтобы мы Евровидение в 2017 году провели на высоком организационном уровне. Для этого все, что потребуется, мы обеспечим", - заявил Гройсман.