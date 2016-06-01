В Одессе таможенники обнаружили конверт с таблетками трамадола для получателя в Израиле

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской таможни ДФС, 31 мая сотрудники Управления по борьбе с таможенными правонарушениями обнаружили 190 таблеток наркотического вещества трамадол на таможенном посту "Одесса-Специализированный".

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Таблетки Tramadex-Flashtab почте пересылали из Украины в Израиль.

Составлен протокол по статье 473 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает конфискацию запрещенных товаров для пересылки по почте.

Проводятся соответствующие проверки.

Трамадол - синтетический опиоидный анальгетик, оборот которого жестко регламентирован госнаркоконтролем.