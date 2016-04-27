В днепропетровскую тюрьму пытались передать наркотики в картошке и морковке

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Днепропетровской области, передает 34.ua.

Так, в четверг, 21 апреля, через забор учреждения был переброшен сверток с картошкой, двумя фрагментами шприца с прозрачной желтой жидкостью, похожей на метамфетамин и непрозрачной темно коричневой жидкостью, похожей на опий.

В воскресенье, 24 апреля, при осмотре передачи в морковке был обнаружен фрагмент шприца с темно коричневым веществом, похожим на опий.

В понедельник, 25 апреля, через забор учреждения перебросили 6 бутылок с 8 литрами алкоголя. В тот же день в сигаретах обнаружен пакет с белыми кристаллами, похожими на амфетамин.

Все перечисленное изъято и направлено на экспертизу.

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