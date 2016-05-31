В Одессе восстанавливают затонувший волнолом стоимостью более 500 миллионов гривен

Как сообщили изданию Думская в администрации Одесского морского порта, восстановительные работы на волноломе не прекращались с 2013 года, но проходили в подводной части. Сейчас же возле затонувшей части гидротехнического сооружения установлены сваи, к которым скоро будут пришвартовываться плавучие краны.

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Терминал с 2010 года возводится совместными усилиями ГП "Одесский морской торговый порт" и компании "ГПК-Украина". Объект должен был состоять из нескольких объектов, среди которых - волнолом длиной 900 метров. Строил его подрядчик - "Маст-Буд", проект разрабатывал известный одесский институт "ЧерноморНИИпроект". Обе организации, частная и государственная, освоили на пару 571 миллион 640 тысяч гривен, отмечает Думская.

В апреле 2014 года 180-метровая часть волнолома утонула - в результате размыва грунта массивные железобетонные конструкции опустились ниже поверхности воды. Компания "Маст-Буд" признала свою вину и обязалась восстановить волнолом в требуемом виде, но, как пишет Думская, через два года компания "потерялась", и сейчас волнолом восстанавливает Одесский порт.