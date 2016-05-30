Тука: лучше предоставлять ветеранам АТО льготные кредиты для собственного бизнеса вместо некоторых льгот и пенсий

Об этом Тука написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с помощником Генсека ООН по правам человека Иваном Шимоновичем.

"Только что с Министром имели встречу с помощником Генерального секретаря ООН по правам человека Иваном Шимоновичем. Пользуясь опытом Хорватии, господин Шимонович высказал интересную мысль по социализации наших защитников после демобилизации. В частности, он считает ошибкой Хорватии предоставления ветеранам определенных льгот и пенсий. Такая ситуация привела к исключению ветеранов из социальной жизнедеятельности общества и, как следствие, привела к негативным последствиям: алкоголизму, насилию и прочее", - говорится в сообщении.

Тука отметил, что по мнению Шимоновича, лучшим путем является предоставление ветеранам льготных кредитов для возможности создания собственного бизнеса.

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Также Тука напомнил, что ранее уже выступал против предоставления земельных участков бойцам АТО.

"Уже неоднократно говорил о том, что предоставление государством нашим АТОшникам земельных участков - тупиковый путь. Ведь, подавляющее большинство ребят просто не имеют средств для строительства жилья. Таким образом, большинство из них, в дальнейшем просто продают эти участки, чем уже пользуются некоторые застройщики", - добавил заместитель министра.