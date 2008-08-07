Ющенко призывает Тимошенко пересмотреть взгляды на мясо

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Кабинет министров Украины пересмотреть политику импорта мяса.

Как передает корреспондент УНИАН, позицию Президента озвучил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК на брифинге в четверг.

По его словам, Президент обеспокоен ростом импорта мясопродуктов в Украину. Так, за январь-июль в страну импортировано 230 тыс. т. мяса. "Это годовой объем импорта, и весь последующий импорт будет осуществляться за счет отечественного производителя", - подчеркнул А.ШЛАПАК.

«Президент призывает к нескольким вещам: во-первых, существенным образом пересмотреть импортную политику, мы должны снизить или вообще отменить давальческую схему, которую не удалось остановить и которая до сих пор процветает в нашем государстве. Во-вторых, Президент предлагает правительству прекратить собственные интервенции через Госкомрезерв. Президент предлагает вернуться к вопросам стандартов и сертификации импортной продукции. И третий блок, на котором настаивает Президент, это нужно кардинально пересмотреть бюджетную поддержку мясопроизводителей, поскольку в условиях ВТО они нуждаются в такой поддержке для создания конкурентного животноводства в нашем государстве», - отметил ШЛАПАК.

Он сообщил, что в начале сентября В.ЮЩЕНКО планирует провести совещание с крупными производителями мясной продукции для того, чтобы вместе найти возможные пути разрешения ситуации, сложившейся на рынке.

Как сообщал УНИАН, Комитет по защите внутреннего рынка Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей при Кабинете министров Украины, Ассоциация “Союз птицеводов Украины”, Всеукраинский союз сельскохозяйственных предприятий, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины, Корпорация “Тваринпром” обратились к Президенту Виктору ЮЩЕНКО, Председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ и главе Совета нацбезопасности и обороны Раисе БОГАТЫРЕВОЙ с просьбой повлиять на ситуацию с импортом мяса и мясопродуктов.

“В балансе мяса на 2008 год дефицит мяса свинины и говядины составляет около 200 тыс. тон, а необходимость в мясе птицы будет полностью покрыта отечественными производителями. Вместо этого импортируется в Украину преимущественно мясо птицы и свинина, а существующий дефицит говядины на рынке вообще не покрывается импортом, что приводит к существенным искривлениям на рынке мяса и наносится значительный вред отечественным отраслям птицеводства и свиноводства”, - говорится в обращении.

Производители мяса жалуются на отсутствие нормативно-правовой базы по регулированию рынка мяса.

Для стабилизации ситуации на мясном рынке Украины указанные выше организации обращаются с просьбой рассмотреть проблему на заседании СНБО.

В конце июля т.г. Президент направил письмо в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, в котором выразил обеспокоенность ситуацией в отечественном животноводстве и призвал усилить требования к импорту мяса.