Под Киевом в доме престарелых произошел пожар, есть погибшие

В Киевской области в результате пожара в доме престарелых погибли 7 человек, судьба еще 10 остается неизвестной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как говорится в сообщении, 29 мая в 03.48 в селе Литочки Броварского района на территории частного домовладения в двухэтажном здании, в котором организовано временное проживание лиц преклонного возраста, возник пожар с последующим распространением огня по всей площади.

По предварительной информации, в доме находилось 35 человек. Подразделениями ГСЧС спасено 18 человек, из которых 5 человек с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

В 05.25 подразделениями ГСЧС пожар локализован.

«По состоянию на 8 час. на месте пожара найдены тела 7 человек. Судьба 10 человек остается неизвестной. Поиски продолжаются», - подчеркивается в сообщении.

К ликвидации пожара были привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц. техники.

На месте пожара работает оперативная группа во главе с первым заместителем председателя ГСЧС Украины.