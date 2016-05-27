Таможня должна открыть списки компаний, которые находятся в "зоне риска" - эксперт

При Государственной фискальной службе нужно создать онлайн сервис, в котором будет присутствовать информация о компаниях, которые нарушили таможенные правила, не смотря на предупреждение о внесении их в рисковых.

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Данный проект, во время круглого стола на тему "Когда украинская таможня станет европейским сервисом?", предложила председатель общественной организации "Таможенный контроль" Инна Биленко.

Благодаря этому сервису каждый представитель бизнеса будет иметь возможность проверить своего партнера по критерию рискованности – видеть когда компания получала сообщения о применении рисков, и несмотря на предупреждения совершило нарушение таможенных правил чем испортила свою репутацию. Информация будет находиться в свободном доступе – сервис даст возможность проверки партнера как Украинским так и зарубежным компаниям.

По ее словам, на сегодня система рисков не защищена от внешнего вмешательства. Например, каждая региональная таможня может вносить дополнительные критерии в систему рисков. Кроме того, таможенники имеют право внести базу рисков компании по представлению силовых структур.

"Это значительно увеличивает количество грузов, которые попадают в "зону риска". И хотя, по данным представителей Государственной фискальной службы в список рискованных попадают лишь 6% таможенных деклараций, реально под досмотр подпадают около 30% грузов", - говорит Биленко.

Для того, чтобы избежать злоупотреблений при внесении компаний в базу рисков, председатель "Таможенного контроля" НАБУ предложила провести аудит, а также ввести персональную ответственность представителей ДФС за безосновательное внесение компании в список рискованных.