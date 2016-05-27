Савченко объяснила, почему ходила босиком в аэропорту
11:54, 27 мая 2016Общество
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Освобожденная из российского плена украинская летчица Надежда Савченко объяснила, почему оказалась босиком по прилету.
REUTERS
"Да, я очень хотела походить босиком, правда, по траве. Но, честно говоря, я хотела походить по "взлетке", по взлетной полосе. Бетон почувствовать аэродромный. Когда летаю, то я часто снимаю обувь... и чувствую...К тому же у меня теплая обувь, то я ее просто сняла. А украинская земля лечит...", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу, 27 мая, в Киеве.
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Как сообщал УНИАН, в среду, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Савченко вернулась в Киев на самолете президента Украины.
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