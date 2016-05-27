Пресс-конференция Савченко: прямая трансляция (событие окончено)

11:04, 27 мая 2016
Общество
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Освобожденная из российского плена Надежда Савченко дает пресс-конференцию.

Сестра Савченко Вера пригласила украинские, мировые СМИ и "российкие фэнтези" на пресс-конференцию, которая проходит в малом зале дворца "Украина".

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

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Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.

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