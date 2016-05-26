Стрельба в журналистов местного канала в Одессе: полиция задержала подозреваемого

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудники Приморского отдела полиции задержали одного из разыскиваемых злоумышленников, которые 3 мая совершили вооруженное нападение на сотрудников "7 канала".

В главке отметили, что установлено наличие достаточных доказательств для подозрения данного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренных, ч.2 ст.15, п.п.1,7 ч.2 ст.115, ч.2 ст.296 (покушение на умышленное убийство, двух или более лиц из хулиганских побуждений) УК Украины.

"Приморским судом Одессы задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога. Сейчас правонарушитель находится в изоляторе временного содержания", - сообщили в отделе.

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Как сообщал УНИАН, 20 мая в Одессе суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине, задержанному по подозрению в нападении 3 мая на сотрудников местного телеканала «7 канал». В частности, был задержан 26-летний житель города Белгород-Днестровский Одесской области.

В Одессе 3 мая возле офиса «7 канала» между его сотрудниками и тремя мужчинами, приехавшими на автомобиле Honda, произошел конфликт, перешедший в драку. Во время инцидента один из прибывших выстрелил в сторону сотрудников СМИ из помпового ружья, ранив журналиста. У операторов были травмы другого характера.

Позднее правоохранители установили, что также стрелял из своего травматического пистолета один из сотрудников «7 канала».

По данным регионального главка Нацполиции, причиной приезда мужчин к офису телеканала стало ДТП с участием автомобиля родственника одного из потерпевших. Водитель пострадавшего от столкновения автомобиля решил сам найти виновника. Но, по данным главка, перепутал владельца Nissan с его сводным братом с таким же именем, отчеством и фамилией - видеооператором.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 п. 1-7 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.