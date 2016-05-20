Суд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на сотрудников "7 канала"

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, правоохранители задержали 26-летнего жителя города Белгород-Днестровский Одесской области.

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«Вследствие проведенных оперативно-розыскных мероприятий по расследованию хулиганский действий, имевших место на ул. Старопортофранковской у офиса телекомпании «7-й канал», правоохранители задержали одного из правонарушителей – владельца автомобиля Honda. В отношении мужчины применена мера пресечения в виде домашнего ареста», - отметили в отделе.

В главке добавили, что правоохранителями принимаются меры по установлению места нахождения и привлечения к уголовной ответственности других участников события, а также лица, осуществлявшего выстрел из помпового ружья по журналистам. В отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе заявил на пресс-конференции, что в задержан один из напавших 3 мая в Одессе на сотрудников местного телеканала «7 канала».

В Одессе 3 мая возле офиса «7 канала» между его сотрудниками и тремя мужчинами, приехавшими на автомобиле Honda, произошел конфликт, перешедший в драку. Во время инцидента один из прибывших выстрелил в сторону сотрудников СМИ из помпового ружья, ранив журналиста. У операторов были травмы другого характера.

Позднее правоохранители установили, что также стрелял из своего травматического пистолета один из сотрудников «7 канала».

По данным регионального главка Нацполиции, причиной приезда мужчин к офису телеканала стало ДТП с участием автомобиля родственника одного из потерпевших. Водитель пострадавшего от столкновения автомобиля решил сам найти виновника. Но, по данным главка, перепутал владельца Nissan с его сводным братом с таким же именем, отчеством и фамилией - видеооператором.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 п. 1-7 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Владелец Honda и ружья - житель города Белгорода-Днестровского Одесской области.