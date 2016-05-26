Луценко рассказал подробности обыска в Одесской ОГА

Сегодняшние обыски проходили в рамках уголовного дела по факту незаконных операций по возмещению НДС должностными лицами Генерального консульства Грузии в Украине в 2012-2013 годах. Об этом сообщают в пресс-службе ГПУ.

По словам генпрокурора, следственные действия проводились по запросам народных депутатов о проверке деятельности ряда благотворительных фондов, в частности фонда "На благо Одессы". Этот Фонд попал под внимание правоохранителей из-за того, что экс-Генконсул Грузии в Украине Теймураз Нишнианидзе получил возмещение НДС на сумму около 20 миллионов гривень.

"В ходе обысков было изъято достаточно информации, которая будет использована следователями СБУ и ГПУ в рамках вышеуказанного дела, а также при рассмотрении дел о неправомерных действиях должностных лиц в текущее время", - говорится в сообщении.

Также Луценко отметил, что при проведении следственных действий со стороны правоохранительных и надзорных органов незаконных действий не осуществлялось. Обыски проводились на законных основаниях.

Данное дело находится в производстве СБУ, Генпрокуратура осуществляет надзор за соблюдением законности при проведении следственных действий.

Читайте такжеВ Одессе правоохранители проводят обыски в ОГА

К самому главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили вопросов у следователей не было.

"Вышеуказанные следственные действия в Одессе не имели никакой политической составляющей", - подчеркнули в ГПУ.

Также Луценко добавил, что проверки деятельности ряда благотворительных фондов на территории Украины будут проведены в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители проводят обыски в административном здании областной государственной администрации, а также в других офисах. Обыски касаются деятельности одного из советников председателя ОГА Нишнианидзе.

Справка УНИАН. Нишнианидзе - бывший генконсул Грузии в Украине, стал внештатным советником председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили в июле 2015 года.