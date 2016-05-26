В Одессе изъяли документы по незаконным финоперациям бывших сотрудников Генконсульства Грузии

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, следственные действия проводятся, в том числе, в служебных и жилых помещениях экс-генерального консула Грузии Теймураза Нишнианидзе.

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По результатам проведенных обысков изъята черновая документация, которая свидетельствует о вероятном совершении незаконных финансовых операций, подчеркнули в ведомстве.

«В ближайшие часы генеральный прокурор Юрий Луценко заслушает доклад руководителей следственного подразделения относительно оснований проведения следственных действий, соблюдения Закона при их проведении и предварительных результатов. О результатах заслушивания будет сообщено дополнительно», - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители проводят обыски в административном здании областной государственной администрации, а также в других офисах. Обыски касаются деятельности одного из советников председателя ОГА Нишнианидзе.

Справка УНИАН. Нишнианидзе - бывший генконсул Грузии в Украине, стал внештатным советником председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили в июле 2015 года.