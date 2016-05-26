В Днепропетровске на взятке "погорели" двое полицейских (фото)

21:19, 26 мая 2016
Общество
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Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала на взятке двух оперуполномоченных одного из отделений полиции Днепропетровска.

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Вымогатели требовали пять тысяч гривен от местного жителя за непривлечение его сына к уголовной ответственности за кражу, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других фактов их противоправной деятельности.

Фото СБУ в Днепропетровской области
Фото СБУ в Днепропетровской области

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