В Москве анонимы "заминировали" посольство Украины

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в украинской дипломатической миссии.

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"В 18.00 к зданию посольства подъехали автомобили российских спасательных служб - МЧС, кинологи и полиция, они объяснили о поступлении анонимного звонка о заминировании посольства, эти службы простояли около часа у забора и уехали, внутрь они не заходили", - отметил собеседник агентства.