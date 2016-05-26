В Москве анонимы "заминировали" посольство Украины
20:52, 26 мая 2016Общество
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Звонок о минировании оказался ложным.
К посольству подъехали машины спасательных служб / УНИАН
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в украинской дипломатической миссии.
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"В 18.00 к зданию посольства подъехали автомобили российских спасательных служб - МЧС, кинологи и полиция, они объяснили о поступлении анонимного звонка о заминировании посольства, эти службы простояли около часа у забора и уехали, внутрь они не заходили", - отметил собеседник агентства.
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