В Киеве посадили на дополнительных 2,5 года мужчину, ради забавы "заминировавшего" метро "Дарница"

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Киеве, установлено, что злоумышленник позвонил на номер 102 и сообщил о готовящемся взрыве на станции метро "Дарница". Сотрудники управления полиции в метрополитене ГУ НП в Киеве задержали "шутника".

Допрошенный на судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. А о заминировании сообщил, чтобы развлечься. Выяснилось, что мужчина в прошлом привлекался к уголовной ответственности и имеет проблемы с психическим здоровьем.

Приговором Днепровского районного суда Киева злоумышленник за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. Кроме того, на основании ст. 71 Уголовного кодекса Украины присоединена неотбытая часть наказания предыдущего приговора, и злоумышленник проведет в тюрьме 4 года и 32 дня.

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